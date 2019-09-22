Ruhani'den komşu ülkelere 'Hataları unutmaya hazırız' mesajı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Tüm komşulara dostluk ve arkadaşlık elini uzatıyoruz. Onların bölgedeki hatalarını da unutmaya hazırız. ABD ve İsrail, aramızdaki çatlak ve ihtilaflardan istifade etmek istiyor." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran-Irak savaşının 39'uncu yıl dönümü ile eş zamanlı olarak başkent Tahran'daki Humeyni türbesinde düzenlenen askeri geçit töreninde konuştu. İran'ın bölgenin barışından yana olduğunu yineleyen Ruhani, "Tüm komşulara dostluk ve arkadaşlık elini uzatıyoruz. Onların bölgedeki hatalarını da unutmaya hazırız. ABD ve İsrail, aramızdaki çatlak ve ihtilaflardan istifade etmek istiyor." ifadelerini kullandı. Ruhani, bu sene BM görüşmelerine, ümit koalisyonu, bölge için barış ve Hürmüz barış inisiyatifi sloganlarıyla katılacağını belirtti. İran'ın Basra Körfezi'nin güvenliğini bölge ülkelerinin yardımıyla temin etmeye hazır olduğunu kaydeden Ruhani, bu yöndeki planlarını New York'tan dünyaya ileteceklerini aktardı. Ruhani, yabancı güçlerin varlığının bölge, su yolları, gemicilik faaliyetleri, enerji ve petrol güvenliği için tehlikeli olabileceğini vurguladı. AA

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