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12 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Rüşvet de, yoksulluk da, yolsuzluk da senin eserin

12 Ekim 2022, Çarşamba 17:30
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan’ı eleştirerek “20 yıldır senin iktidarın var. Neymiş çözermiş, çözemezsin. Çünkü rüşvet de yoksulluk da yolsuzluk da senin eserin” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Yolsuzlukların, yoksulluğun olmayacağı ülkeyi biz hallederiz” ifadesine tepki göstererek, “Bay kriz rüşveti, yoksulluğu, yolsuzluğu engellemenin hazırlığı içindeymiş. Ne zaman, iktidarının 20 yılı biterken. Bay kriz bundan 20 yıl önce, ‘3Y’nin olmayacağı bir Türkiye inşa edeceğiz’ demişti. Bu arkadaşımız 20 yıl sonra ‘Aslında başaramadık’ diyor. Bu sözler vaat değil bir itiraftır. Rüşvet var, yolsuzluk var, yoksulluk var ama bir şey daha var; 20 yıldır senin iktidarın var. Neymiş çözermiş, çözemezsin. Çünkü rüşvet de yoksulluk da yolsuzluk da senin eserin. 20 yılın sonunda böyle bir vaat ayıptır” dedi. 

Yazıklar olsun

Akşener, İyi Parti’nin milletvekillerine “yolsuzlukla mücadele için yasa teklifleri” vermeleri talimatı verdi. Akşener, “Madem yolsuzluğu halletmeye niyetlisin o zaman ne kadar samimisin görelim bakalım. Yine arazi olacaksanız olmaz. Onun için şimdiden uyarıyorum millete yolsuzluğu çözeceğim diye vadedip yasa tekliflerimize hayır oyu veren yalancıdır utanmazdır yüzsüzdür” diye konuştu. Erdoğan’ın yurt dışına çıkmak isteyen gençlere yönelik kullandığı “süfli sebepler” ifadesini de hatırlatan Akşener, “Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak çıkıp kendi gencine aşağılık dedin ya sana yazıklar olsun. Cumhuriyetimizin ve devletimizin kurucu gücü ve ebedi koruyucusu olan gençlere her şeyi fazla gören bu zavallı zihniyete yazıklar olsun. Milletine sövmeye utanmayan bu yönetim anlayışına yazıklar olsun” dedi. 

Hem açlıkla hem istibdatla sınıyorlar

AKP iktidarının beceriksiz yönetim anlayışının hayatın her alanında derin yaralar açmaya devam ettiğini de söyleyen Akşener, “Hürriyetimize vurdukları prangaların ağır yükünü taşıyoruz. AK Parti iktidarı yüzünden Meclis’imiz milletimizin iradesine karşı yapılan büyük bir ayıba şahitlik ediyor. Utanç verici sansür yasasının maddeleri maalesef birer birer geçiyor. Bu kahredici istibdat yasasına el kaldıran her bir kişiyi vekili oldukları aziz milletimizin vicdanına havale ediyor ve buradan açıkça ilan etmek istiyorum. Ne yaparsanız yapın hakikati yalanlarınızla değiştiremeyecek, bu milleti susturamayacak, sindiremeyeceksiniz” şeklinde konuştu. “AK Parti’nin iktidarında bugün milletimiz hem açlıkla hem istibdatla sınanıyor!” diyen Akşener şunları ifade etti: “20 yıl iktidarda kaldılar ama Türk devletinin kerim yönetim anlayışından nasip alamadılar. Bu kadim anlayışa göre vatandaşın devletten 3 beklentisi vardır; hak ve hürriyetin teminat altına alınması, sosyal adalet ve sosyal güvenliğin sağlanması, iç ve dış barışı sağlayan bir otorite oluşturması. AK Parti bu temel beklentileri sağlayamadı.”  

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