Rusya’nın bile gerisinde kaldık

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İnsan Hakları Eylem Planı’ndaki bir yıllık 261 hedeften yalnızca 96’sının hayata geçirildiğini söyledi.

Yeneroğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, İnsan Hakları Eylem Planı’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının üzerinden bir yıl geçtiğini söyledi. Yeneroğlu, işkence yapan polislerin adeta ödüllendirildiğini, insanların talimatla tutuklandığını, insan hakları ihlalleri nedeniyle vatandaşların feryat ettiğini ve Türkiye’nin insan hakları konusunda Rusya’nın bile gerisinde kaldığına dikkat çekti. Eylem planında yargı bağımsızlığına yer verilmediğini savunan Yeneroğlu,”Yargı bağımsızlığı olmadan insan haklarının olması mümkün mü?” diye sordu. AA

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