CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mart Tıp Bayramı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, “Canımızı emanet ettiğimiz sağlık emekçileri, sizler bizim baş tacımızsınız. Sabredin, çok az kaldı; sandıkta Saraydaki zatı göndereceğiz! Çalışma koşullarınızın düzeleceği ve emeğinizin karşılığını aldığınız bir sağlık sistemini birlikte kuracağız. #14MartTıpBayramı kutlu olsun” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen haftaki konuşmasında, devlet hastanelerinde doktor sayısının yetersizliği olduğu iddialarına ilişkin “Özel sektör daha çok para verdiği için kaçıp gidiyorlarmış. Açık konuşuyorum; varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz” ifadelerini kullanmıştı.

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