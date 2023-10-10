Sadaka değil insanca yaşamak istiyorlar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Emekliler sadaka değil, insanca yaşamak istiyor Her geçen gün ağırlaşan mevcut ekonomik tabloda emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5.000 TL’nin sadakadan öte hiçbir anlamı yoktur. Üstelik bu ödemeden, geçinemediği için halen çalışmak zorunda kalan emeklilerin yararlandırılmaması ise iktidarın akıl tutulmasıdır” diyerek tepki gösterdi.

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