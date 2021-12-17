Sadece 1 günde 425 TL eridi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 4 bin 250 TL olarak belirlenen asgari ücretin bir günde 425 TL eridiğini belirterek hükûmete “âcilen seçim kararı alın!” çağrısında bulundu.

Merkez Bankası’nın dövize beşinci müdahale haberinin ardından Davutoğlu, Twitter’da yaptığı paylaşımda “Kaşıkla verdiniz, kepçeyle alıyorsunuz! Dün 4.250 TL ile 275 $ alınabiliyordu, bugün 250 $! Asgarî ücretliye verdiğiniz zam sadece bir günde 425 TL eridi! Yeter artık! Kaçamazsınız, âcilen seçim kararı alın!” dedi.

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