Sağduyu galip gelecek

Ankara İl Teşkilatı’nda partililerle bayramlaşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Sağduyu ve aklıselim galip gelecek ve inşallah bu işi birinci turda halledeceğiz” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Ankara İl Teşkilatı’nda partililerle bayramlaştı. Babacan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Referandum benzetmesi çok önemli. Herkesin kolaylıkla anlayacağı bir örnek. İki tane sandık var: biri cumhurbaşkanlığı seçimi, biri milletvekili seçimi için. Birinci sandıktan cumhurbaşkanın kim olacağı çıkacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde dört aday var ama gerçekte iki aday yarışıyor. Diğer iki adayın bir iddiası yok. Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu dışındaki adaylara destek veren vatandaşlarımızın ‘Oyum bu iki adaydan hangisine destek vermek anlamına geliyor’ diye iyi düşünmesi lazım. Daha 20 gün var. İnanıyorum ki anlayanlar anlamayanlara anlatacak. Toplumsal bilinç seviyesi yükselecek, sağduyu ve aklıselim galip gelecek ve inşallah bu işi birinci turda halledeceğiz. Bunu yapacağız” dedi.

Hükümete güven kalmadı

Babacan, “İnsanların kafasını karıştırmak için her şey yapılıyor. Popülizmin bini bir para. Dikkat edin, hiçbir seçimde Sayın Erdoğan bu seçimde yaptığı kadar popülizm yapmamıştı. Kesenin ağzını öyle bir açtı ki ne gerekirse veriyor. Paranın olup olmamasının hesabı yok. Bu ülkenin kaynaklarının yetip yetmeyeceğinin hesabında değil. Açıkladıkları rakamların doğruluğunu bilemiyoruz. Çünkü her şeyi karartıyorlar. Doğruları söylemiyorlar.

Enflasyonu, pandemide hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını gizlediler. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili sayıların da doğru olmadığını 11 şehirdeki teşkilatımız bize söylüyor. Mezarlıklar belli, mezarlıklara bakıyoruz, tek tek muhtarları arıyoruz, köylerde defnedilen insanların sayısını topluyoruz, her şehirde resmi rakamların daha üzerinde ölüm sayısı çıkıyor. Hükûmettin açıkladığı rakamların, ileriye doğru verdikleri taahhütlerin hiçbirisine güven yok” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka