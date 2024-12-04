Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Haydar Altıntaş, “Sağlık çalışanlarımızın haklı mücadelesinde yanlarındayız! Aile hekimliği sistemini içinden çıkılmaz bir hale getiren düzenlemeleri kabul etmiyoruz. Hekimlik onurunu ve halkın sağlığa erişim hakkını hiçe sayan ‘zulüm yönetmeliği’ geri çekilmelidir! İş bırakma kararında aile hekimlerimizin destekçisiyiz!” dedi.

Ankara - Adnan Solmaz

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