Sağlıkçılara istifadan başka yol bırakılmıyor

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, son iki yılda görevinden istifa eden sağlık çalışanı sayısında ciddî artışlar görüldüğünü belirterek, “Çalışma şartlarının ağır olmasının yanında çeşitli baskı ve mobbinge maruz kalan sağlık çalışanlarına istifa etmekten başka çıkar yol bırakılmıyor” dedi.

Hastane yönetimlerinin çalışanlar üzerindeki baskısı, aşı ve PCR testi zorunluluğunun, çalışma saatlerinin düzensiz ve yoğun olması, keyfi görevlendirmeler, ücretlerin yetersiz düzeyde olması gibi uygulamalar istifaların temel sebeplerini oluşturduğunu söyleyen Karaduman Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından cevaplandırmak üzere Meclis Başkanlığı’na verdiği önergesinde şu soruları yöneltti:

“Üniversite hastaneleri dahil, devlet hastaneleri bünyesinde çalışan doktorlardan son iki yılda istifa edenlerin sayısı toplamda kaçtır? Görevinden istifa eden sağlık çalışanlarının içerisindeki hemşire, hasta bakıcı, temizlik görevlisi sayısı kaçtır? Bakanlığınız sağlık çalışanlarının üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla önümüzdeki süreçte hangi çalışmaları yapmayı planlıyor? Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ücretlerin makul düzeye yükseltilmesi için Bakanlığınızın herhangi bir çalışması olacak mıdır?”

Ankara- Recep Gören