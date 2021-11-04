Şahsi beka yine öne çıktı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, emekli büyükelçi Ahmet Kamil Erozan, Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada; “İktidarın; tencerenin kaynamadığı, fukaralığın arttığı, seçimin yaklaştığı bir ortamda gündemi değiştirmek amacıyla Suriye’de yeni bir askerî harekâta girişmeyi düşünmüş olması çok muhtemeldir. Ülkenin içindeki sıkıntılara çözüm üretmekten âciz olunduğundan kişisel beka bir kez daha öne çıkmış gözükmektedir” dedi.

Ankara - Anka

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