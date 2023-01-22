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23 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Saldırganlar cezasız kalmasın

22 Ocak 2023, Pazar
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, henüz açıklama yapmadı ancak, Kuran yakma eyleminden önce parti sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu’nun “Bugün İsveç’teki Türk Büyükelçiliği önünde gerçekleşecek olan ve bir grubun Kur’an-ı Kerim yakmayı planladıkları iddia edilen eyleme izin verilmesi kabul edilemez” dediği Twitter paylaşımını retweet etti.
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