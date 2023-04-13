Salih Uzun: 21 yılda bu millete ne verdiniz?

CHP İzmir İl Başkanlığı, Ödemiş’in ardından Bayındır’da Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim ofisini açtı.

Miting havasında gerçekleşen açılışta konuşan Millet İttifakı’nın milletvekili adayı Salih Uzun, “2002’de bir şey oldu her şey değişti. Önce bir kriz ardında seçim oldu iktidar değişti, siyaset değişti, kadrolar değişti o günün şartlarında parlamentonun üçte ikisini bu millet bugünkü iktidarlara verdi. Başbakanlığı verdi, belediyeleri verdi yetmedi Cumhurbaşkanlığı’nı verdi 21 yılını verdi bu millet iktidarın son günlerini yaşayan arkadaşlara şimdi soruyorum; siz ne verdiniz bu millete? İşsizliği mi bitirdiniz? Yoksulluğu mu azalttınız? Çiftçinin yüzünü mü güldürdünüz? Ne yaptınız? 21 yılını verdi bu millet Allah’tan korkun. Çiftçimiz dertli, üreticimiz dertli gençlerimiz işsizliğin pençesinde yurtdışına kaçmanın yolunu arıyorlar” dedi. İzmir - Anka

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