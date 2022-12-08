Şam’la temas kurulsun

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, partisinin Suriye ile diplomatik temasa ilişkin resmi yazısını Dışişleri Bakanlığı’na ilettiklerini belirtti.

Zorlu şunları söyledi: “Suriye’de meşru yönetimle temas sağlanması yönündeki resmî yazımızı Dışişleri Bakanlığına ulaştırdık. Bir örneğini de bakanlık makamına ilettik. İlgili yazımızda da belirttiğimiz gerekçe ve hedeflerimiz doğrultusunda 15 Aralık tarihine kadar gerekli diplomatik girişimler konusunda tarafımıza cevap verilmesini bekliyor olacağız. Gerek sığınmacı probleminin olabildiğince hızlı çözülebilmesi gerekse terör koridoru başta olmak üzere ülkemizin güvenlik kaygılarının giderilmesi için komşu ülkemizle gerçekçi ve dengeli bir görüşme sürecinin başlatılmasının hayati olduğunu düşünüyoruz. Bu hassasiyetlerimizin iki komşu ülkenin ilişkilerinin geleceği bakımından olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz.” Ankara - anka

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