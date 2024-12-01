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Samimi isen kumarın fişini çek

01 Aralık 2024, Pazar 00:59
CUMA HUTBELERİNDE KUMARIN HARAM OLDUĞU ANLATILIRKEN, CUMHURBAŞKANI İMZASIYLA KUMARIN VERGİSİ YARI YARIYA DÜŞÜRÜLDÜ.

CUMA HUTBESİNDEN: KUMAR HARAM - KUMAR VERGİSİ YARI YARIYA DÜŞÜRÜLDÜ

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Cuma hutbelerinde kumarın zararını anlattırıp kankanızın oynattığı kumarın vergisini düşürmek ikiyüzlülüğün daniskasıdır” dedi.

Kumarhanelerin yasak olduğu Türkiye’de hükümetin her cep telefonunu kumarhaneye dönüştürdüğünü, gençlerin, ailelerin tehdit altında olduğunu ve bu konunun “beka meselesi” olduğunu vurgulayan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “İşine geldiğinde anında Instagram’ı kapatan, anında sosyal medyayı yavaşlatan iktidar, yasadışı oyun sitelerine karşı nedense çok şefkatli. İktidara sesleniyorum. Eğer bunlarla ortak değilseniz derhal fişini çekin. Engelleyin. Erişim engeli getirin, ödeme sistemlerini kullanmalarına izin vermeyin. Bu kadar basit” dedi.

BİZZAT CUMHURBAŞKANI İMZASI İLE DÜŞÜRÜLDÜ

İktidara, “Sakın ha, ‘görmedim, duymadım, haberim yok’ falan demeyin. Kimseyi aldatmayın” diye seslenen Deva Partisi lideri Ali Babacan, “1990’lardan beri kumarhaneler yasak ancak son yıllarda, iktidar herkesin cebine bir kumarhane açtı. Herşeyin vergisi artarken, kumarın vergisi bizzat Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla yarı yarıya düşürüldü. Yasal dediğimiz kumarı oynatan kim? İktidarı sürekli destekleyen, iktidar ne dese yapan bir medya kuruluşu. Yani iktidarın kankası. Unutmayın; kumarda sürekli kazanan, hiç bir zaman kaybetmeyen biri vardır. Kimdir o? Kumarı oynatandır. Kumarı oynatanlar, topladıkları paranın sadece bir kısmını oynayanlara dağıtır. Gerisini cebine atar. İnanın tehlike çok büyük” diye konuştu.

 İKİYÜZLÜLÜĞÜNÜN DANİSKASI

“Cuma hutbesinde kumarın zararını anlattırıp kankasının oynattığı kumar vergisini düşürmek iki yüzlülüğün daniskasıdır” diyen Babacan, “Siz bir yandan dönün Diyanet İşleri Başkanlığı’na Cuma hutbelerinde kumarın zararlarını anlattırın; öte yandan dönün, sanal sitelerde kankanızın oynattığı kumarın vergisini düşürün. Ayıp yahu ayıp. Yaptığınız iki yüzlülüğün daniskasıdır” dedi.

ERDOĞAN’A ÇAĞRI: BU PİSLİĞİ TEMİZLEYİN

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunan Babacan şunları söyledi: “Devlet eliyle kumarı teşvik edemezsiniz. Devlet eliyle gençlerimizi zehirleyemezsiniz. Öyle kafanızı kuma gömerek bu işten kurtulamazsınız. Bu belayı ülkeden tek bir hareketle defedin. Yapmıyorsanız, çıkarınız var demektir.”

MEHMET KARA - ANKARA

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