Sanayici iflâsa sürükleniyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BOTAŞ’ın hâlen sanayi tesislerine tam olarak gaz ulaştıramadığını söyledi.

“Bu liyakatsizlik; hem faturaları yükseltip milletimizi enflasyona mahkûm ediyor hem de sanayiciyi iflâsa sürüklüyor” diyen Akşener, erken seçim çağrısında bulundu. Akşener, “Madem yönetemiyorsunuz; getirin sandığı, biz gelelim, memleketi hakkıyla yönetelim” diye yazdı. İran’ın geçen hafta teknik arıza olduğunu açıklayarak gaz akışını durdurmasıyla birlikte Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından Türkiye’deki sanayi bölgelerinde kullanılan doğal gazın yüzde 40 kısıtlanacağı duyurulmuştu. Söz konusu kesinti muhalefet tarafından eleştirildi. Kesintinin arızadan değil Türkiye’nin İran’a borcu olduğu dolayısıyla yapıldığı iddia edildi. Haber Merkezi

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