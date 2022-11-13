Sandığa gidin, demokrasiyi getirin

13 Kasım 2022, Pazar 19:00
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’da; Çukurova Belediyesi’nin toplu açılış törenine katıldı.
Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ”Sizden sadece bir şey istiyorum. Sandık gelecek, sandığa gideceksiniz ve oy kullanacaksınız. ‘Bugün gitmesem de olur, oy kullanmasam da olur’ sakın demeyin. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Her bir oyunuzun demokrasi açısından çok ama çok yararı var. Oy kullandığınız zaman demokrasi gelecek. Oy kullandığımız zaman güzellik gelecek. Oy kullandığınız zaman kadın-erkek eşitliği gelecek. Oy kullandığınız zaman temiz bir çevre gelecek. Oy kullandığınız zaman güçler ayrılığı ilkesi gelecek. Oy kullandığınız zaman özgürce tweet atabileceksiniz. Oy kullandığınız zaman özgürce eleştirebileceksiniz. Ve oy kullandığınız zaman Türkiye’de Cumhuriyet tarihine altın harflerle bir sonucu yazdıracaksınız. Ve hep beraber Türkiye’ye demokrasiyi getireceksiniz. Sakın ola ki, seçim sırasında, ‘Bu sefer de gitmeyeyim, oy kullanmayayım’ demeyin.”
Haber Merkezi
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