Sandık gelecek, bu sistem “gitçek”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener, “Er ya da geç o sandık gelecek; ağlasanız de sızlansanız da milletin başına belâ ettiğiniz bu ucube sistem geldiği gibi gitçek. Siz isteseniz de istemeseniz de bu çile bitçek” dedi. Erdoğan’ın eskiden söyledikleri birbiriyle aylık ya da yıllık bazda çeliştiğini, gelinen noktada haftalık bazda kendisiyle çeliştiğini söyleyen Akşener, “Her hafta söylediğini unutup farklı bir şey söylüyor. Sandık sıkıştırmaya başlamış, panik büyük. Geçen hafta zamların gerçekliği ile ilgili muhalefetin yaygara yaptığını, her şeyin iyi olduğunu söylerken bu hafta ‘ülkenin kazancından birlikte istifade ettik, külfeti de birlikte sırtlayacağız’ dedi. Madem geçen hafta her şey yolundaydı, madem biz yaygara yapıyorduk, o zaman bu haftaki külfet nereden çıktı?” diye sordu.

Ankara - Fatih Karagöz