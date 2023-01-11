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11 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Sandık gelince gideceksin

11 Ocak 2023, Çarşamba 21:06
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi. Akşener, “2022 yılında çalışanlar yüksek enflasyon nedeniyle ciddi bir refah kaybına uğradılar.

6 ayda bir enflasyon farkı verilmesi yetmiyor. Enflasyon farkını TÜİK’in makyajlı enflasyonuna göre hesaplarsan refah kaybı hiç telafi edilmiyor. Memur ve emekliler için maaş artışının en az yüzde 55 olan asgari ücret artışı kadar olması gerekiyordu. Gördüğü rüyanın ve yaptığı hamasi konuşmaların aksine esnafı, memuru, emekliyi, öğrenciyi, çiftçiyi bu ucube sisteme geçtiğimizden beri enflasyona ezdiriyor. Her gün daha fazla açlıkla sınıyor, yoksulluğa itiyor. Hala milletimize masal anlatmaya devam ediyor. Artık çok az kaldı Sayın Erdoğan. Sayın Erdoğan uzun ince bir yoldasın, gideceksin sandık gelince. Acınacak bir haldesin, gideceksin sandık gelince. Artık sandık göründü, o sene bu sene” dedi.

Hak ve özgürlük gasplarına son vereceğiz

“Güçlendirilmiş parlamenter sistemiyle Türkiye’yi şahsım devletinden kurtarıp hukuk devletine dönüştürecek, yargıyı da siyasetin gölgesinden çekip çıkartacağız” diye konuşmasına devam eden Akşener, “Çünkü; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’le birlikte kuvvetler ayrılığını yeniden tesis edecek, kurumlarımızı şeffaf ve denetlenebilir hâle getireceğiz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’le birlikte medyayı, devleti denetleyen, 4’üncü kuvvet olarak kabul edecek, özgürce çalışması için anayasal güvence sağlayacağız. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’le birlikte; hırsızlara madalya, yerine kelepçe takacağız. Suç şebekelerini çökertecek, ekonomimizi kara para tüccarlarından ayıklayıp, ülkemizi, ‘gri liste’ utancından kurtaracağız. Çünkü; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’le birlikte; Kanunlarımızı, evrensel insan hakları sözleşmesine göre kurgulayacak, “hak ve özgürlük gasplarına” son vereceğiz” değerlendirmesinde bulundu. 

ANKARA - AHMET TERZİ

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