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23 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Sandık sonunda gelecek

23 Nisan 2022, Cumartesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Umutsuz değilim, Türkiye’yi güzel günler bekliyor. Sandık sonunda gelecek” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV’de ‘Çalar Saat’ programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, elektriğinin kesilmesiyle ilgili, “Ben elektrik faturasını ödeyecek mali güce sahibim. Biz karanlıkta kalan milyonların sesi olmak istiyoruz. 4 milyon hanede elektrik yoksa koltuklarında rahat oturan beşli çetenin bunu bilmesini istedim. Faturalarını ödeyemeyen yurttaşların sesi olmak istedim. İttifak oluşturduğumuz partilerin liderleri beni arayıp bana destek oldular. Kendilerine teşekkür ederim. Önemli olan mağdurların sesi olmak. Elektriği kesilen bir evde annenin çektiği acıyı en iyi anneler anlar. Faturamızı 1 hafta içerisinde ödeyeceğiz. Biz sesimizi geniş kitlelere duyurduk ama saray bu sesi duydu mu? Umutsuz değilim, Türkiye’yi güzel günler bekliyor. Sandık sonunda gelecek, sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun. Dönem değişim dönemi, dönem bahar dönemi” dedi.

Halkın kazandığı bir Türkiye hedefliyoruz

“Belli bir grup olağanüstü zenginleşiyor” diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Elektrik dağıtım şirketlerini götürüp bir gruba verdiler. Dolayısıyla veriyorsunuz olağanüstü karlar kazanıyorlar. Vatandaş ödeye ödeye bir hal oldu ama buna rağmen bunlar görevlerini yapmıyorlar. Beşli çetenin elde ettiği milyarları yurtdışına götürdüğünü, nerelerde tuttuklarını da biliyorum. Oligarkların kazandığı bir Türkiye değil, halkın kazandığı Türkiye hedefliyorum. Bunu yapacağız. 4 milyon abonenin elektriği kesik. Olağanüstü zamlar yapıldı. 2021’in rakamlarına göre. 2022’nin rakamlarına göre büyük bir facia var demektir, bu rakamları açıklamıyorlar. Devlet dediğiniz vatandaşın hakkını hukukunu korur. Bunu yapacak olan Saray’dır. Sabırla bekleyin... Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz.”

Haber Merkezi

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