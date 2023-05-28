Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte İstanbul Eyüpsultan Göktürk’te bulunan Nejat Sabuncu İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Davutoğlu, sandık güvenliği ile ilgili, “Bize de farklı yerlerden bazı raporlar geliyor. Bazı yerlerde toplu oy kullanımına dönük olarak halkımıza baskı yapıldığı yönünde. Bu tür uygulamaların Yüksek Seçim Kurulu tarafından ciddiyetle ele alınması gerekir. Türkiye’de kazanan ve kaybeden kim olursa olsun kazanan demokrasi olması lazım. Hiçbir şekilde sandıklara gölge düşmemeli. Halkımız siyasi iradesini yansıtmalı. Bu bakımdan ikinci tur seçimlerinin hiçbir gerilime yol açmadan tamamlanması en büyük dileğimiz. Tabii hepimizin arzusu, bu seçimlerin Türkiye’de yeni bir başlangıcın, yeni bir siyasi kültürün oluşmasına zemin teşkil etmesi. Tekrar hayırlı olsun diliyorum” dedi.