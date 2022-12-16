Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için İstanbul’da düzenlenen mitingde; “Bugün bu büyük ülkenin her şeyini çalanlar çaldıkları yetmedi, sandıkları çalmaya karar verdiler” dedi.

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, hakkındaki mahkeme kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için İstanbul Saraçhane’de düzenlenen “Millet, İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde; “Bugün bu büyük ülkenin her şeyini çalanlar çaldıkları yetmedi, sandıkları çalmaya karar verdiler. Ama bilsinler ki dünümüzü çalanlara, yarınlarımızı asla çaldırtmayacağız” dedi. Mitingte konuşan Uysal, “Aziz İstanbul. Fatih’in emaneti kutsal şehir. Aziz İstanbullular. Bir tarihi günde buradayız. Aya ilk ayak basan astronotun, ‘Benim için küçük için bir adım ama insanlık tarihi için bir büyük adımdır’ dediği gibi, Türk milletinin tarihi yürüyüşünde bir önemli kilometre taşının bulunduğu noktadayız” şeklinde konuştu. Uysal, özetle şunları söyledi:

MİLLİ İRADENİN ÖNÜNE SET ÇEKİLMEZ

“2019 yılında aslında Türk demokrasisinin çok partili hayata geçtiğimizden itibaren darbelere, ara dönemlere, kesintilere rağmen; ana kolonu sandıkla ilgili bir büyük tartışma olmamış. Ama 6 Mayıs 2019, Türk demokrasisi için bir büyük kırılmanın yaşandığı tarihtir. Demokrasimizin ana kolonunun çökertildiği tarihtir. İstanbul’da milletin iradesiyle belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun yetkisinin alındığı tarihtir. Ama milli iradenin önüne set çekilmez, milli iradenin önüne duvarlar örülmez. Milletin gücü, azmi kararlılığı her daim önüne örülmüş o duvarları yıkıp atmıştır. Türk demokrasisi işte bunun tarihidir.

Büyük ülkenin her şeyini çaldılar

Altılı Masa etrafında bir araya gelmiş olanların demokrasi diye bir kavgası var. Bugün burada bu tarihi ana şahitlik etmekten dolayı çok mutluyum. Bugün bu büyük ülkenin her şeyini çalanlar, çaldıkları yetmedi sandıkları çalmaya karar verdiler. Ama bilsinler ki dünümüzü çalanlara yarınlarımızı asla çaldırtmayacağız. Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na milletin helal oylarını tekrar helal ettirdiniz. Allah’ın izniyle bu hukuksuz kararı da, tarih tecelli edecek bu büyük ülkede topyekûn bir deli gömleği giydirme teşebbüslerine karşı hep beraber yırtıp atacağız.”