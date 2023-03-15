“Millet hesap sorulmasını istiyor. Görevini yapmayan, hazırlık yapmayan, bu felakete sebep olan kim varsa hesabını vermeli.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

BABALARIN, ANNELERİN FERYADI

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: “ ‘Yardım yapılacaksa benim siyasetime akredite kurumlar üzerinden yapılır’ diyorlardı. Şimdi zaafiyeti ifade eder hale geldiler. Babaların, annelerin feryadı, en küçük bir mahcubiyet duymayanların omuzunda.”

KAÇ İNSANIMIZI KAYBETTİK?

“BUGÜN deprem bölgesinde kaç insanımızı kaybettiğimize dair şüphelerimiz var. Sadece seçime yönelik bir acelecilikle, teknik analizleri, altyapı çalışmaları adam akıllı yapılmadan bir inşa sürecine girildi. Yıllardır devleti ele geçireceğiz diye uğraşıyorlar; Kızılay'ı ele geçirdiniz de ne oldu?”

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Sandıkta da hukuk önünde de hesap sorulacak

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal iktidara sadece sandıkta değil, hukuk önünde de hesap sorulacağını söyledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Umuda ihtiyacımız var. Bu büyük ülkenin nereden geldiğini biliyoruz. Bu ülkede doğan insanlarımızın bu topraklarda geleceğini şekillendirmesi için umuda ihtiyacı var” dedi. Deprem felaketinde bütün güç unsurlarının sevk edilmesi gerekmesine rağmen bunun yapılamadığını söyleyen Uysal, “Biz Manavgat’ta, Milas’ta yangınlarda bu ‘fiyasko’nun provasını yaptık! O gün orada THK’nin nasıl çökertildiğini, Orman Genel Müdürlüğü’nün böyle bir felakete hazırlık yapmadığını gördük. Bugün deprem bölgesinde kaç insanımızı kaybettiğimize dair şüphelerimiz var! Sadece seçime yönelik bir acelecilikle, teknik analizleri, alt yapı çalışmaları adam akıllı yapılmadan bir inşa sürecine girildi” dedi.

Suç işlemeyenlerin korkacak bir şeyi yok

Sadece sandıkta değil, bunun hesabının hukuk önünde de sorulacağını ifade eden Gültekin Uysal, “Görevini yapmayan, hazırlık yapmayan, bu felakete sebep olan kim varsa hesabını vermeli! Milletimiz, kendi kaynaklarını yağmalayanlardan hesap sorulmasını istiyor. Suç işlememiş insanların korkacağı bir şey yok! Devletimizi aciz göstermeyin diye caka satıyorlardı, yardım yapılacaksa benim siyasetime akredite kurumlar üzerinden yapılır diyorlardı. Şimdi çay, şeker istiyorlar! Zaafiyeti ifade eder hale geldiler. Babaların, annelerin feryadı, en küçük bir mahcubiyet duymayanların omuzundadır” diye konuştu.

Gölge düşürme gayretleri var

“Bu ülkenin hangi varlığı nereye ipotek edilmiş, hangi varlığı nereye satılmış; bilgimiz yok!” değerlendirmesinde bulunan Uysal, “Cumhur İttifakının tek bir hedefi var; Erdoğan’ın iktidarını devam ettirmek. Yargıyı yürütmenin şubesi haline getirerek seçimin güvenliği üzerine gölge düşürme gayretleri var. Ama Milletimizin kuşkusu olmasın; iradeleri sandığa sağlıklı şekilde yansısın diye bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. İktidarı kurtaracak hiçbir ‘demokratik’ formül kalmadı!” dedi.

Kızılay’ı ele geçirdiniz de ne oldu?

Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Gültekin Uysal, “Yıllardır devleti ele geçireceğiz diye uğraşıyorlar; Kızılay’ı ele geçirdiniz de ne oldu? Sayın Erdoğan’ın bütün hesabı; seçim arefesinde böyle bir deprem yaşandı, acaba ben nasıl zarar görmem! ‘Ne istediniz de vermedik’ diyerek neler yaptığını itiraf eden Erdoğan, bu tavrı ile ülkeyi 15 Temmuz’da bir darbe ile burun buruna getirdi. Sonrasında da helallik istedi! Milletimiz affetsin dedi!” dedi.