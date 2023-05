KILIÇDAROĞLU: DARBE LAFLARI AKLA ZİYAN. DARBE DEĞİL, DEMOKRASİ.

DİYORLAR Kİ BU BİR DARBEYMİŞ

“Diyorlar ki—gideceklerini biliyorlar—efendim 14 Mayıs’ta Millet İttifakı kazanırsa bu bir darbeymiş. Akla ziyan. Seçim tarihini belirleyen siz, Meclisi fesheden siz, vatandaşa sandık kurduran siz, kimlerin oy kullanacağını belirleyen siz. Siz gidince darbe oluyor... Darbe değil, demokrasi. Sandıktan demokrasi çıkacak.”

***

Sandıktan demokrasi çıkacak

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “14 Mayıs, siyasi darbe girişimidir” sözlerini anımsatarak “Sandıkta bitirmeye hazır mıyız? Hazır mıyız? (Evet sesleri) Diyorlar ki -gideceklerini biliyorlar- efendim 14 Mayıs’ta Millet İttifakı kazanırsa bu bir darbeymiş. Akla ziyan. Akla ziyan gerçekten. Ya seçim tarihini belirleyen siz, Meclis’i fesheden siz, vatandaşa sandık kurduran siz, kimlerin oy kullanacağını belirleyen siz, e gidinde darbe oluyor. Darbe değil demokrasi, demokrasi. Sandıktan demokrasi çıkacak” dedi.

Bu ülkenin umudu sizsiniz

“Şimdi evlatlarımız, bizden daha iyi eğitim almalarına rağmen alacakları ücretle, yani asgari ücretle ne ev alabilirler ne hayat boyu araba alabilirler” diyen Kılıçdaroğlu, “O nedenle diyor ki ‘Kanada’ya, Fransa’ya, İngiltere’ye, Hollanda’ya Almanya’ya gidersem asgari ücretle de olsa hem evim olur hem arabam olur’ diyor. ‘Daha iyi bir hayat standardı yakalarım’ diyor. Gençler, benim size sözüm var. Bu ülkenin umudu sizsiniz. Bu ülkeyi büyütecek, kalkındıracak olan sizsiniz. Benim size sözüm var; sizin bütün hayalleriniz, benim hedefim olacak. O hedefi gerçekleştireceğim” ifadelerini kullandı.

85 milyonu kucaklayacağım

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun, bereketin olduğu bir Türkiye’yi yeniden inşa edelim diye sandığa gidin. Söz mü? Söz mü? Söz mü? (Yurttaşlar söz diye karşılık verdi) Her şey çok güzel olacak. Vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak. Söz veriyorum; bu ülkeye baharı getireceğiz. Söz veriyorum; konu komşu hep beraber huzur içinde yaşayacağız. Kamplaşma olmayacak, kırılganlık olmayacak. Tanımasak bile caddeden geçerken güler yüzle tanımadığımız bir insana selam vereceğiz, kucaklaşacağız. Biz, aynı toprağın, aynı ülkenin insanıyız. Niye kamplaştık, niye kavga ediyoruz? 85 milyon insanın cumhurbaşkanı olacağım. Hiçbir ayrım yapmadan 85 milyonu kucaklayacağım. Sözünü veriyorum. Siz söz verdiniz, ben de sözümü veriyorum.”