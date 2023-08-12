CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, yaptığı yazılı açıklamayla emeklilerin iktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle enflasyon karşısında ezilmesine tepki gösterdi.

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İsraf önce devlette bitmeli Sarı’nın yaptığı açıklama şöyle: “Recep Tayyip Erdoğan ‘Türkiye’yi her yıl yüzde 5 büyüttük’ derken büyüyen emeklinin bütçesindeki gedik. Emekli, AKP’nin beceriksiz ekonomi politikalarında her geçen gün büyüyen enflasyona ezdirildi. Emekli, ekonomik soykırımın kurbanı. En düşük 7 bin 500 lira maaş alan emeklinin nasıl geçindiği konusunda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zerre kadar fikri yok. Saray, 2 bin emeklinin aylığını bir günde harcıyor. 2 bin emeklinin aylığını bir günde harcayan Erdoğan nasıl anlasın emeklinin ekonomik soykırımda neler çektiğini?” Ankara - Anka

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