İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, “Getirdikleri nokta saray sefada, millet cefada. Bu zam zulmünün en büyük mağduru kadınlar, çocuklar ve gençler” dedi.

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, Ulus Meydanı’nda, üst üste gelen zamlar ve hayat pahalılığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yüksel, şunları söyledi: “Ey sarayın sahipleri inin halkı görün. İnin milleti görün. İnin kadınları, dinleyin. İşsiz gençleri dinleyin. Getirdikleri nokta saray sefada, millet cefada. Ne vaat ettiler seçimden önce? Çok değil, seçimler yeni bitti. Ne oldu? Hani vaatler vardı. Hani mutluluk gelecekti, hani refah gelecekti? Gele gele fakirlik geldi, gele gele zam geldi. 7 bin 500 lirada sabitlediler emekliliği, kendileri geçinsin. Tasarrufu, saraydan başlayacak. Tasarrufu çift maaşlılardan başlayacak. Tasarrufu Kur Korumalı Mevduat sistemi adı altında fakirden fukaradan aldıkları vergilerle zenginlere vermekten vazgeçerek başlayacaklar. Yine tasarrufa borçların sildikleri, beş müteahhitten devlete olan borçlarını alarak başlayacaklar.”

Zam zulmünün mağduru oldular

“Halk gerçekten zor durumda” diyen Yüksel, “Evde ne pişireceğim sıkıntısına kadınlar çekiyor. Bu zam zulmünün en büyük mağduru kadınlar, çocuklar ve gençler. Erkek kardeşlerimiz mahcup; niye mahcup? Eve ekmek götürememekten, çünkü çocuğunun istediğini alamamaktan mahcup. Asla umutsuz olmayacaklar. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet, kadim bir devletin devamıyız. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı’nda yedi düvel ile mücadele ettik, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduk. Biz zam zulmünden de halkı düşünmeyen, iktidarın yaptığı insafsız zulümlerden de çıkış yolunu buluruz. Yerel seçimler geliyor, kandırdım zanneden iktidar kandıramadığını görecek. Az kaldı, yerel seçimlerde derslerini alacaklar. Kısa süre sonra da yönetemedikleri iktidarı bırakacaklar. Önce milleti yaşat ki devlet yaşasın” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka