Sarayla ve kanunla adalet olmaz

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Adalet saraylarda gerçekleşmez. Adalet, müesseselerle de gerçekleşmez. Adalet, kanun yapmakla da gerçekleşmez” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin “Geleneksel İstanbul İftarında” konuştu. Karamollaoğlu, “Biz; bütün insanlığın, eksiksiz, bizim gibi inanan, inanmayan saadetini arzu ederiz. Bunun da temelinde fikir, düşünce, inanç özgürlüğü, hürriyeti yatar. İnsanlar, düşündükleri ve inandıkları gibi yaşayabilirlerse mesut ve bahtiyar olurlar. Bu, bizim kendi inancımızın bize bir emridir aynı zamanda. Bizim inancımızdaki bu fark, hiçbir dini inançta, başka bir inançta yoktur. Cenab-ı Hak, bizzat kendisi Kur’an-ı Kerim’inde, ‘Dinde zorlama yoktur’ buyuruyor. Dinde zorlama yok. Zorlarsanız birileriniz sizin gibi düşünmeye, sizin gibi meselelere de yaklaşmaya, sadece münafıklık doğar. Bundan dolayı da bu bizim vazgeçemeyeceğimiz şiarımız. ‘Peki, bu husus neyle teminat altına alınır’ derseniz; işte o zaman adalet mefhumu gelir” dedi.

Şahıslara göre değişmez

“Adalet, insana göre değişmez, şahıslara göre değişmez” diyen Karamollaoğlu, “İnançlara göre değişmez. Bir yerde ihtilaf varsa, o meseleye mutlaka bir taraf bir anlayışla yaklaşmak gerekir. Adalet, saraylarda gerçekleşmez. Adalet, müesseselerle de gerçekleşmez. Adalet, kanun yapmakla da gerçekleşmez. Adaletin gerçekleşmesi için, yönetimde bulunanların farklı bir zihniyette olması icap eder. Adalet, kendisinin aleyhine tecelli ettiği zaman, tereddütsüz o hükmü kabul ederse, işte orada adalet var demektir. Yoksa adaletten sadece, istismar maksadıyla bahsetmiş olursunuz. ‘Adalet, mülkün temelidir’ durduk yere söylenmiş bir söz değil. Bu bizim inancımızın da temelidir. Müslümanlar, gittikleri hiçbir yerde insanları zorla Müslüman olmaları için ikna etmeye çalışmazlar” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Anka