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5 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

Savaşa değil, seçime gidiyoruz

05 Mayıs 2023, Cuma 19:04
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisince Edirne’de düzenlen mitingde halka seslendi.

Akşener, “Bir adamın iki dudağı arasına sıkıştırılmış bir sistemden kurtulmak için seçime gidiyoruz ama bu seçim, bir savaş değil, biz de düşman değiliz. Sizler de işgal gücü değil, milletsiniz. Seçmen velinimettir, hangi partiye oy verirse versin. Siz milletsiniz, bu milletin bir parçasısınız ama biz gelecek bir hafta daha vahim, daha da berbat şeyler yaşayacağız.”diye konuştu. Akşener, “Bugün, Recep Bey çıkmış, ‘Bir soğana, bir patatese beni, liderinizi kurban etmeyin’ diyor.  Patates soğan, güle güle Erdoğan. Patates soğan yiyemeyenler, Sayın Erdoğan’ın iktidarını yiyecekler inşallah” dedi.

Haber Merkezi

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