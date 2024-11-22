Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Erbakan, “ABB ve İBB’nin konser ve festival gibi etkinliklere yapmış olduğu harcamalarla ilgili yapılan haberleri ihbar kabul eden Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcıları jet hızıyla ve eş zamanlı olarak Ankara ve İstanbul’da soruşturma başlattılar. Ankara ve İstanbul belediyelerini araştırıyorsunuz. YRP’li belediyeleri de araştıralım ama iktidarın usülsüzlükleri, iktidarın suistimalleri, iktidar ile ilgili yolsuzluk iddiaları yıllardan beri bu kadar ayyuka çıkmış bir durumdayken bu savcılar neden harekete geçmiyor” dedi.

Ankara - Anka