Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Yeter artık! Savcılar nerede? Gün arınma zamanı. Son iddialar yolsuzluğun kişisel ve tekil bir nitelikten çıkarak sistemi tümüyle kuşattığını göstermektedir. İddiaların odağındaki isimler, derhal görevlerinden istifa etmeli, savcılık harekete geçmeli” açıklamasını yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, teşkilatlarına gelen yolsuzluk iddialarının hepsinin genel merkeze yönlendirmesini istedi. Davutoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı: “Yeter artık! Savcılar nerede? Gün arınma zamanı. Son iddialar yolsuzluğun kişisel ve tekil bir nitelikten çıkarak sistemi tümüyle kuşattığını göstermektedir. İddiaların odağındaki isimler, derhal görevlerinden istifa etmeli, savcılık harekete geçmeli. 15 Şubat 2021’de açıkladığımız Temiz Siyaset Belgesi ile bu sistemik çürümeye karşı adımları kamuoyu ile paylaşmıştık. Acilen yapılması gerekenler konusunda bir kez daha çağrıda bulunuyorum.” Ankara - anka

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