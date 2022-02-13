Sebze ve meyve tane ile satılıyor

Ülkenin bir numaralı gündeminin ekonomi ve zamlar olduğuna dikkat çeken SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, “Vatandaş elde ettiği gelirle ne faturalarını ödeyebiliyor, ne evine bir şeyler alabiliyor. Ne yazık ki artık vatandaş çarşıya pazara gidemez, markete giremez oldu. Meyve ve sebzelerin artık tane ile satıldığına şahit oluyoruz, mağazaların ikinci el kıyafet satışına başladığı haberleri geliyor. Salatalığın tanesi olmuş 5 lira, patlıcanın tanesi 6 liraya dayanmış, Geçtiğimiz yıl bugün; benzinin litresi 7,21 TL, mazotun litresi 6,63 TL iken bugün benzin de mazot da litre fiyatı 16 liraya dayanmıştır” dedi.

Özellikle mazot fiyatlarının artışının yeni üretim sezonundaki olumsuz etkilerine karşı mutlaka önlem alınmasının gerektiğini söyleyen Karaduman, “Mazotun litresi 16 lira, üre gübresinin tonu 15 bin lira olmuşken çiftçi nasıl üretecek? Sorusu mutlaka cevaplandırılmalıdır” dedi. Recep Gören- Ankara

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