Seçim bitti, icralar arttı

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yılın ilk 6 ayında icra dairelerine yeni gelen dosya sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak, 7 milyon 283 bine kadar yükseldiğini açıkladı.

Haziran ayının ilk 15 günündeki icra dosyası sayısında da gözle görülür bir artış olduğuna dikkat çeken Gürer, “Seçim bitti, icra dosyalarının sayısı arttı” dedi. Gürer, seçim öncesi çıkarılan düzenlemelerle silinen icra dosyaları varlığını hatırlatarak UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 21 milyon 751 bin olduğunu belirtti. Vatandaşın bankalara olan borcunun 2,2 trilyona ulaştığına dikkat çeken CHP’li Gürer, vatandaşın bu fiyat seviyesi karşısında geliri anlamsız kaldığını söyledi. Gürer, vatandaşların kredi kartı ve tüketici kredisi borçları için bankalara bu yılın ilk dört aylık döneminde ödediği faiz ise geçen yılın aynı dönemine göre 38 milyar lira artarak 87,7 milyar liraya kadar yükseldiğini belirtti. Gürer, ekonomik olarak büyük bir çıkmazın içine sokulan ülkemizde, işsizlik oranlarının da ciddi şekilde arttığına dikkat çekti. Yalova - Recep Bozdağ

Okunma Sayısı: 234

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.