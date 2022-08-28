İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli’de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Akşener’in İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde ziyaret ettiği bir pastaneci, “Burası bir fabrika değil, küçük bir işletme, klimayı bile açamıyorum, 50 bin lira elektrik faturası geliyor. Bu elektriğe gelen zam, suya gelen zam, doğal gaza gelen zam nereye gidiyor? Benim şu anda dükkanım ilanda. Ben de devretmeye çalışıyorum, altından kalkamıyorum. Şimdi devredeceğiz, şart, 150-200 bin lira elektrik borcu oldu. Adamlar geliyor, ‘Keseceğim’ diyor ya… Seçim gelsin diye bekliyoruz, yapacak başka bir şey kalmadı” dedi.

Bir beyaz eşya mağazasına giren Akşener, 2,5 yıldır esnafı gezdiğini belirterek, “Bu dükkanların içinde hiç başka bir partiyi yermedim. Kendi partimi övmedim, propaganda yapmadım. Seçim zamanı bütün partiler gelecek. Kim ikna edebilirse oylarınızı alacak. Biz burada sizin derdinizi anlayıp, onu kamuoyuna mal ettiğimiz zaman Türkiye’ye iyi geliyor, faydalı oluyor, güzel oluyor. Onun için ‘İşler nasıl?’ sorusunu bu şekilde soruyorum.” ifadelerini kullandı.



DÜKKAN BOMBOŞ

Ardından bir kebapçıya giren Akşener, “İşler nasıl” sorusuna işletmeciden şu cevabı aldı: “Bomboş, bu saat olmasına rağmen. Porsiyonlar 2,5 yıl önce 36 liraydı, şimdi 60 lira yaptık biz. Her yerde 80. Cağ kebabının tanesini 30 liraya veriyoruz. Normalde 17-18 liraydı. İlk satışımızda 9 liraydı. Kimse de gelmiyor zaten. 12-13 kişi çalışıyorduk, şimdi 6 kişi çalışıyor. Kenarda da bir şey kalmadı, o da vallahi kalmadı.”

İstanbul - aa/ anka