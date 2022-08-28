"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 AĞUSTOS 2022 PAZAR - YIL: 53

Seçim gelsin diye bekliyoruz

28 Ağustos 2022, Pazar
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli’de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Akşener’in İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde ziyaret ettiği bir pastaneci, “Burası bir fabrika değil, küçük bir işletme, klimayı bile açamıyorum, 50 bin lira elektrik faturası geliyor. Bu elektriğe gelen zam, suya gelen zam, doğal gaza gelen zam nereye gidiyor? Benim şu anda dükkanım ilanda. Ben de devretmeye çalışıyorum, altından kalkamıyorum. Şimdi devredeceğiz, şart, 150-200 bin lira elektrik borcu oldu. Adamlar geliyor, ‘Keseceğim’ diyor ya… Seçim gelsin diye bekliyoruz, yapacak başka bir şey kalmadı” dedi.

Bir beyaz eşya mağazasına giren Akşener, 2,5 yıldır esnafı gezdiğini belirterek, “Bu dükkanların içinde hiç başka bir partiyi yermedim. Kendi partimi övmedim, propaganda yapmadım. Seçim zamanı bütün partiler gelecek. Kim ikna edebilirse oylarınızı alacak. Biz burada sizin derdinizi anlayıp, onu kamuoyuna mal ettiğimiz zaman Türkiye’ye iyi geliyor, faydalı oluyor, güzel oluyor. Onun için ‘İşler nasıl?’ sorusunu bu şekilde soruyorum.” ifadelerini kullandı. 

DÜKKAN BOMBOŞ

Ardından bir kebapçıya giren Akşener, “İşler nasıl” sorusuna işletmeciden şu cevabı aldı: “Bomboş, bu saat olmasına rağmen. Porsiyonlar 2,5 yıl önce 36 liraydı, şimdi 60 lira yaptık biz. Her yerde 80. Cağ kebabının tanesini 30 liraya veriyoruz. Normalde 17-18 liraydı. İlk satışımızda 9 liraydı. Kimse de gelmiyor zaten. 12-13 kişi çalışıyorduk, şimdi 6 kişi çalışıyor. Kenarda da bir şey kalmadı, o da vallahi kalmadı.” 

İstanbul - aa/ anka

Okunma Sayısı: 247
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Veliler çaresiz

    Sağlıkta şiddet bitmedi

    Cumhur İttifakı’nın iddiaları boşa düştü

    Kur’an öğrenen çocuklara hediye

    Acısı hâlâ taze - Başbağlar Katliamı davası yeniden

    Seçim gelsin diye bekliyoruz

    “Başkanlığa hayır” cezasına iptal

    Yüzde 53.4: Erdoğan’ı onaylamıyorum

    Pakistan'da ölü sayısı artmaya devam ediyor

    Ukrayna'dan 1 milyon ton tahıl taşındı

    Cezayir'de Macron'a sert protesto - Apar topar aracına bindirildi

    Kosova ile Sırbistan anlaştı

    MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildiler

    Erdoğan'dan Aliyev'e 'Laçın' tebriği

    Kastamonu - Tosya'daki yangın kontrol altına alındı

    Dışişleri Bakanlığı Macron'a tepki gösterdi: Kabul edilmez açıklama

    Mısır labirenti ziyaretçilerini bekliyor

    Haftanın maçında Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırlayacak

    Sağlıkta taban ek ödeme katsayılarına ilişkin detaylar

    Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yüzde 53.4: Erdoğan’ı onaylamıyorum
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Cumhur İttifakı’nın iddiaları boşa düştü
    Genel

    “Başkanlığa hayır” cezasına iptal
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kur’an öğrenen çocuklara hediye
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP’nin şarkıcı üzerinden seçim hamleleri
    Genel

    Acısı hâlâ taze - Başbağlar Katliamı davası yeniden
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ceylan Çalışkan: Nur Talebesi yağmur gibi olmalı
    Cenk ÇALIK

    GDO’lu zehir: Soya lesitini

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.