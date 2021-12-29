'Seçim için ortak önerge verelim'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

VOA Türkçe’nin haberine göre toplantı sonrası Buldan, Türkiye’nin âcil çözülmesi gereken sorunları olduğunu ve muhalefet partilerinin sorumluluk taşıdığını belirterek, “Türkiye’nin bir geçiş sürecinde yapılması gerekenleri konuştuk ve görüş alış verişinde bulunduk. Bugün Türkiye’de çoklu krizleri yaşıyoruz. Ekonomik, sosyal, siyasal krizler başta olmak üzere adalet konusunda da hukuk konusunda da büyük bir kriz yaşandığını da özellikle belirtmek isterim. Erken seçim kararıyla birlikte Türkiye yeni bir yönetimi, anlayışı mutlaka görecektir. Bir ortak önerge ile bir erken seçim isteme talebini gündeme getirme teklifini sunduk sayın genel başkana. Bize en kısa zamanda bu konuyla ilgili görüşlerini iletecekler” açıklamasını yaptı. Haber Merkezi

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