Seçim kazanacağınız herhangi bir denklem kalmadı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Biz seçimlere en avantajlı nasıl ve ne zaman gideriz?’ hesabını yapanlara diyoruz ki, artık sizin seçim kazanacağınız herhangi bir denklem ve tarih kalmamıştır! Madem seçim tarihi güncellenecek; hadi buyurun! Bugün seçim kararı alınsın, en geç 2 ay içerisinde de seçime gidelim” dedi.

“Hem o çok merak ettiğiniz adayımızı hemen öğrenin, hem de insanımız artık rahat bir nefes alsın!” diyen Karamollaoğlu, “Bir de 6 siyasi partinin liderleri olarak bizlerden, Cumhur İttifakı’na oy istiyorlar… Hani biz “hain”dik, hani biz “illet” ve “zillet” ittifakıydık? Ne oldu şimdi? Meğer şu seçim kaybetme korkusu ve iktidar nimetlerinden bir 5 yıl daha nemalanma arzusu nelere kadirmiş! Dün “hain” ilan ettiklerinizle, bugün “dost” olmayı siz karakter edinmiş olabilirsiniz. Fakat kusura bakmayın, bu bizim siyasi anlayışımıza sığmaz” değerlendirmesinde bulundu. Ankara - Recep Gören

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