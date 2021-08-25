Seçim olsa iş bitti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, semt pazarında vatandaşlarla bir araya geldi.

Elektrik fiyatı ve kiraların yüksekliğinden yakınan bir pazar esnafı, pandemi sürecinde pazarcıların yok sayıldığını belirterek şöyle konuştu: “Sadece elektrik faturası olsa amenna diyeceğiz. Kiralar öyle, alışveriş öyle, ama elektrikte ciddî bir yükselme var. Elektrik faturamız normalde 120 filan geliyordu, şu an 190 geliyor. Daha kötüsü olacak gibi gözüküyor, ama inşallah olmaz. İktidarın artık değişmesi lazım, millet onu istiyor. Virüs diyorlar, virüs marketlerde bulaşmıyor mu? Market kapalı alan, pazar açık alan.” Babacan, esnafın sözlerine, “Bilmiyorlar, biz onu kaç kere söyledik. Sorun şu; bu kararı verenler artık pazara gelmiyor, pazarda alış verişi unuttular. Masa başında karar veriyorlar ondan sonra yanlış karar oluyor” diye karşılık verdi. Esnafın, “Masa başında oturanlar bu insanların hakkıyla oraya geliyorlar” sözüne karşılık Babacan, “Evet, ama tam üç sene önceydi. Bugün seçim olsa bitti artık. Onu biliyorlar” cevabını verdi.

Ankara - Anka