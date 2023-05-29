Seçim sonuçlarına ilişkin Davutoğlu'ndan açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu seçim sonuçlarıyle ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ”Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Büyük bir demokratik olgunlukla seçime yüksek katılım gösteren vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. YSK tarafından kesin sonuçlar açıklandıktan sonra, kapsamlı değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaşacağım” dedi.

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