Seçim ülkeye nefes aldırsın

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, iftar programında konuştu.

Uysal, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin herkesi derin acı ve üzüntüye sevk ettiğini dile getirerek, “Bu iklimde de belki Türk demokrasisinin en zor sınavına doğru ilerliyoruz. Bir tarihi kavşağa doğru ilerliyoruz. Ümit ve temennimiz, bu ülkenin derinden nefes almasına bu seçimlerin vesile olmasıdır” diye konuştu. Türkiye’nin imkan ve kapasitesinin farkında olduklarını vurgulayan Uysal, şunları kaydetti: “Yeter ki namuslu ellerde olsun. Yeter ki bugün ülkenin büyüklüğüne denk siyasi akıl ve kadroyla buluşabilsin. Hepimizin çabası bu milletin refahıdır, bu milletin felahıdır. Bu milletin huzur ve güven içerisinde yaşamasıdır. Bulunduğumuz coğrafya her dakika çatışmaların tetiklenebildiği bir coğrafya. Bu gerçekten hareketle, varlığımızı her daim münakaşa yapmak isteyenlere karşı her daim uyanık olma ve aklımızın gereğini yapma mecburiyetindeyiz.”