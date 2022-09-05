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5 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Seçim yaklaştıkça basına baskılar artıyor

05 Eylül 2022, Pazartesi 21:52
Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ‘Ağustos Ayı Basın Özgürlüğü Raporu’nu açıkladı. Çakırözer, “İktidar, seçimler yaklaştıkça çareyi daha fazla baskıda, daha fazla cezalandırmada buluyor” dedi.

Çakırözer, raporla ilgili değerlendirmesinde, “İktidar, seçimler yaklaştıkça çareyi daha fazla baskıda, daha fazla cezalandırmada buluyor. Sarayın sopası haline dönüşen BİK ve RTÜK, gerçekleri yazan gazeteleri, televizyon kanallarını cezalandırmaktan vazgeçmiyor. Haber takibi yapan gazetecilere yönelik engelleme, gözaltı, soruşturmalar artıyor. Gazetecilerin, meslek örgütlerinin ve muhalefetin baskısıyla ‘sansür yasası’nı Meclis’ten geçiremeyenler, Saray’da Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kuruyor. Amaç, tamamen halkın gerçeklerden haberdar olmasının önüne geçmek” dedi.

Ankara - anka

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