Seçimden sonra cezalar üç, vergiler dört kat arttı

CHP İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, 2023 yılının ilk 7 ayına ait cezalarla ilgili bir çalışma yaptı.

Uyar’ın derlediği verilere göre, 2023’ün ilk 7 ayında hazine gelirlerinin 21 milyar 895 milyon 723 bin TL’lik kısmı halka kesilen cezalardan oluştu.

Bu oran, 2022’nin ilk 7 ayına göre 3 milyar 289 milyon TL arttı. Seçimin yapıldığı mayıs ayında halka kesilen cezaların toplamı 2 milyar 785 milyon 827 bin TL iken, bu oran seçimden hemen sonra haziran ayında 2 milyar 99 milyon 835 bin TL oldu. Temmuz ayında rekor kırarak 7 milyar 147 milyon 244 bin TL’ye yükseldi. Mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından geçen iki aylık süreçte kesilen cezaların toplam miktarı ise 9 milyar 247 milyon TL’yi buldu. Geçen yılın temmuz ayındaki bütçe verilerine göre; vergi, idari, yarı ve diğer ceza kalemlerinden toplam kesilen ceza tutarı 2 milyar 314 milyon 731 bin TL ’idi. Bu yıl ise aynı kalemlerde kesilen toplam ceza ise 7 milyar 147 milyon 244 bin TL oldu. Rakamlara göre bir yıl öncesinin aynı ayına göre cezalarda yaklaşık üç kat artış oldu. Yine bütçe verilere göre, bu yılın haziran ayında devletin topladığı vergi cezası 1 milyar 91 milyon TL iken, temmuz ayında bu rakam tam dört kat artarak, 4 milyar 493 milyon TL’ye yükseldi.

Ankara - Anka