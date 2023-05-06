Seçime darbe diyenden demokrat olmaz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Muğla’da vatandaşa seslenirken “14 Mayıs akşamı bu iktidar giderse bu, siyasi darbe olurmuş. Ya seçimlerin sebebi ne? İktidarın gitmesi, gelmesi. Bir tek otoriter rejimlerde iktidar el değiştirmez. Kendisi darbe kavramını bilmiyor. Darbe değil de bir Osmanlı şamarını yemek istiyorlar da şimdiden ‘darbe’ diye suçlamaya kalkıyorlar. Seçimlere ‘siyasi darbe’ diyen birisi demokrat olmaz” dedi.

Muğla - anka

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