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28 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Seçimi kaybetme lüksümüz yok

27 Ekim 2022, Perşembe 23:55
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Habertürk Gündem programına konuk oldu.

Babacan’ın açıklamasından satır başları şöyle: “Ortak aday tartışması yapanlar, ‘Onlarla olalım mı olmayalım mı’ diyenler, 2018 seçimlerine bakıp ders alsınlar, ortak aday çıkaramadılar da ne oldu? Ülke 5 yıl kaybetti, 10 yıl geriye gitti. Şu anda öyle bir lüks yok. Kimse eski ideolojilerinin etkisi altında rüyalar görmesin. Bu iş ya beraber olacak ya da hiç olmayacak. Bu seçim çok kritik. Bu kadar hukuksuzluk, bu kadar büyük ekonomik çöküntü yaşıyoruz. Eğer muhalefet aklını başına alıp bu iş ancak beraber olur diyerek sağlam durmazsa seçim riske girer. Böyle bir ülkede seçimi kaybetme lüksümüz yok. Kimsenin hayal peşinde koşmaması lazım. Kimsenin kendi inadına, eski çizgisine, eski ideolojisine yüzde yüz bağlı kaldığı ortaklık olmaz. Ortaklık nedir? Bir ödünleşmedir. Ülkenin yarınları için asgari müştereği yakalama çabasıdır.”

Haber Merkezi

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Altılı masa 14 Kasım’da toplanacak

Altılı Masa’nın ikinci tur toplantılarının ikincisi, DEVA Partisi’nde yapılacak. DEVA Partisi’nden yapılan açıklamaya göre; altı siyasi partinin genel başkanı, 14 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 12:00’de, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde bir araya gelecek. Millet İttifakı’nı oluşturan Altılı Masa’nın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vaadiyle 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları, Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Altılı Masa’nın ikinci tur görüşmelerinin ilki ise 2 Ekim’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde yapılmıştı.

Ankara - Anka

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