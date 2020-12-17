Şehir hastaneleri kamulaştırılsın

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, şehir hastanelerinin kamulaştırılarak devlet hastanesine dönüştürülmesini önerdi.

Şahin, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın, Kovid-19 salgınıyla mücadele süresinde şehir hastanelerinin önemine ilişkin söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını savundu. Sayıştayın, şehir hastanelerine ilişkin tesbitleri bulunduğunu anlatan Şahin, buna göre, şehir hastanelerinin muhasebelerinin, mevzuata uygun tutulmadığını öne sürdü. Şehir hastaneleriyle sağlığın ticarî bir alana çevrildiğini iddia eden Şahin, kamunun hizmet vermesi gereken sağlıkta, şirketlerin hizmetlerinin her geçen gün arttığını, yerli ve milli bir sistem yerine ithal bir sömürü sisteminin hayata geçirildiğini söyledi. CHP’li Şahin, “18 şehir hastanesinin bir an önce kamulaştırılarak devlet hastanesi statüsünde çalıştırılması uygun olacaktır” görüşünü savundu. AA

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