Selçuk Özdağ: İpe un seriyorsunuz

Gelecek-Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, TBMM Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantıya çağrılması ile ilgili tartışmayı değerlendirdi.

Özdağ, “Meclis Başkanı’nın bizim olağanüstü toplantı çağrımıza, sekiz parti 150 milletvekili ile beraber; Sayın Meclis Başkanı’nın, bize dün yazılı gönderin dedik biz, bize sözlü söylediler; yazılı gönderdi, gönderdiği yazılı metin hilkat garibesi bir metin. Yani çok çalışmışlar üzerine… Oysa Mustafa Şentop döneminde, bir milletvekili diyor ki çağıramazsınız… Mustafa Şentop diyor ki, ‘Şu nedenle de çağırırım, bu nedenle de çağırırım…’ Onu da buldum. Dedik ki, ‘Numan Bey, bakın geçmişte bu olmuş, Mustafa Şentop bunu yapmış, siz ipe un seriyorsunuz, minareyi çalıyorsunuz kılıf hazırlıyorsunuz” dedi. Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’nin, Yargıtay ile terbiye edilmek istendiğini ifade eden Özdağ, “Yargıtay üzerinden tedip edilmek isteniyor. Anayasa burada yok hükmünde sayılıyor. Öbür tarafta Meclis Başkanı üzerinden İçtüzük ortadan kaldırılmak isteniyor. Bir diğer taraftan da denetleme mekanizmaları ortadan kaldırılıyor. Bugün iktidarı destekleyen, iktidarın faaliyetlerini uygun gören medya; bunun altında onlar da kalacaklar. Çünkü fakirleşen medyadan hepimiz nasibimizi alırız. Yolsuzluğun ayyuka çıktığı bir Türkiye, yoksulluğu ortaya çıkarır. Hepimiz payımızı alırız, yasakları getirir. Yasaklardan biz de payımızı alırız” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara - Mehmet Kara