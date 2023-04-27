27 Nisan 2023, Perşembe 17:00
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kayseri’de halka seslendi.
Independent Türkçe’nin haberine göre Akşener şunları söyledi: “Seçime gidiyoruz bayram gibi olması lazım. Bu meydanlarda her siyasi parti gelip seçmenine konuşmalı ve konuşmanın tamamı projeler üzerinden olmalıdır. Buna karşın Sayın Cumhurbaşkanı Recep Bey çıkıyor bizleri gömmekten bahsediyor. Yahu biz düşman mıyız. Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Sen kimi gömüyorsun, kendine gel. Bu nasıl bir dildir. Bakınız 31 Mart’a giderken bir taraftan bizi PKK’lılıkla suçladılar, bir taraftan da bebek katili Öcalan’ın kardeşini TRT’de konuşturdular. Kayseri’de PKK’lıyım Diyarbakır’da faili meçhulcuyum. Ben hangisiyim karar verin artık.”
Haber Merkezi
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