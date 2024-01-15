Sevkiyata devam

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu şunları söyledi: “100 gündür İsrail, bebek, çocuk, kadın demeden masum insanları katlediyor; buna karşılık Gazze, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle direniyor. Uluslararası kuruluşlar ve iktidar sahipleri, 100 gündür kör, sağır, dilsiz taklidi yapmaya devam ediyor; dünyanın her yerinde vicdan sahibi insanlar ise soykırıma karşı sesini yükseltiyor. Tam 100 gündür aziz milletimiz, iktidardan somut adım atmasını bekliyor; ancak yine 100 gündür limanlarımızdan ticaret gemileri İsrail’e aralıksız sevkiyat yapmaya devam ediyor. Artık yeter! İsrail’in bu ahlak dışı, hukuk dışı ve insanlık dışı soykırımına karşı söz tükenmiştir! Zaman, icraat zamanıdır! Zaman, “İsrail Sorunu”na karşı eyleme geçme zamanıdır! Zaman, Müslüman olmanın ve insan olmanın sorumluluklarını yerine getirme zamanıdır! Bebeklerin katledildiği yerde 100 gündür sadece süslü cümleler kurmak; kim olursa olsun yetki sahibi bir kişiye, bir siyasi partiye ve bir iktidara ayıp olarak yeter!”

Ankara - Adnan Solmaz