Seyyanen zam şart oldu

Saadet-Gelecek Grubu Başkanvekili Selçuk Özdağ TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerini paylaştı ve, “Esasen ülkede söylendiği ama yapılmadığı şekliyle ekonomi yönetiminde gerçek bir yapısal/kurumsal reform yapılacaksa, doğruları söylemeyen ve halkımızın cebinden sofrasından çalınmasına yol ve imkan veren TÜİK adlı kurumdan başlanmalıdır” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, açıklanan rakamlara, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57 zam yapılacak. #Emekliler yine TUİK oyununa kurban edildi. #SeyyanenZam şart oldu. Aksi takdirde #EmekliArtıkYeterDiyor” paylaşımı ile tepki gösterdi.

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