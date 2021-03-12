Sistem de, zihniyet de, iktidar da değişmeli

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Sorunların temelinde sistem ve zihniyet yatıyor. Sistem mutlaka değişmeli ama ülkeyi yöneten zihniyet de değişmeli. Bunun yolu da ancak topyekûn iktidar değişikliğidir” dedi.

HABER: MEHMET KARA

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin birinci kuruluş yıldönümünde gazetelerinin Ankara temsilcileriyle buluştu. Teşkilatlanma sürecini, gazetecilere yapılan saldırıları, reform paketlerini, S-400 meselesini ve Merkez Bankası’nın döviz rezervi tartışmalarını değerlendiren Babacan, “Sorunların temelinde sistem ve zihniyet yatıyor. Zayıf bir ihtimal ama vatandaşın parlamenter sisteme desteğini görüp ‘gelin sistemi konuşalım’ diyebilirler. Sistem mutlaka değişmeli ama ülkeyi yöneten zihniyet de değişmeli. Bunun yolu da ancak topyekûn iktidar değişikliğidir.” dedi.

Vatandaşın en büyük sorunları

DEVA Partisi’ni kurmaya karar verdikleri 2019’un şubat ayından bu yana ülkemizin hiçbir sorunu düzelmediğini söyleyen Babacan, “Vatandaşlar en büyük sorun alanı olarak işsizlik, hayat pahalılığı ve yoksulluğu söylüyor. Özgürlükler ve temel haklarla ilgili sorunlar büyüyor. İki yıl önce siyasal şiddet diye bir şeyi konuşmuyorduk. Gazetecilerimizin, düşünürlerimizin, siyasi partilerin üst düzey yöneticilerinin sırf yazdıkları ve söyledikleri sebebiyle fiziki şiddetle karşı karşıya kalması bu ülke için utanç kaynağı. Ekonomik sorunların sebebini teşhis ederken özgürlüklerle ilgili sorunların öncelikle ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’nin hukuk devleti niteliğiyle ilgili de çok ciddi sıkıntılar var. Anayasa rahatlıkla çiğnenebiliyor. AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmuyor. Bu tablo felaket” diye konuştu.

ERDOĞAN HALKLA İNATLAŞMAMALI

Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha aday olduğu takdirde YSK’nın alacağı olası kararla ilgili bir soru üzerine “YSK’nın yasalara ya da Anayasaya rağmen verdiği kararlar bile sorgulanamıyor. Alınan kararların toplumsal ve siyasi meşruiyeti çok önemli. Toplumda demokrasinin özüne dokunacak şekilde bir müdahale olursa bu ülkenin demokrasisi ve toplumsal huzuru açısından iyi olmaz” diye konuştu. Erdoğan’ın 2017 yılındaki anayasa referandumundan sonra seçilmesini cumhurbaşkanlığının birinci dönemi olarak yorumlayan hukukçular olduğunu da belirten Babacan, “Bunlar sistemi gerer. Nihai kararı halk verecek. Halkın genel eğilimine karşı ısrar ve inat olmaz.” diye konuştu.

