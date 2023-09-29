27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, milletin seçimde problemlerinin konuşulsun, çözülsün diye vekâlet verdiğini hatırlatarak, “Problemlerin çözülemediği sonu gelmez tartışmaların karnını doyuramadığını, ekonomiyi düzeltemediğini, memleketi düzlüğe çıkaramadığını, nefes alınamadığını, bir türlü umulanın bulunamadığını düşünerek iktidara karşı kekremsi bir memnuniyetsizlik başladı. Seçmen ‘yetkileri, güçleri, her türlü program uygulamaya salahiyetleri var ve memleket düze çıkamıyor’ diye düşünüyor” diye konuştu.

Haber Global televizyonunda açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, “Bundan sonra siyaset yeni siyaset dile, siyasal iklime, yeni bir siyasi mesuliyete imkân verecektir. Bunu bir parti taassubuna, sen-ben kavgasına dönüştürmeden, fikri olacak, fikrini dayatmayacak, kimliği olacak kimlik dayatmayacak, inancı olacak inanç dayatmayacak bir siyasal iklim olmalıdır” dedi. Siyasetteki ilkesel kopuşun güvensizliğe dönüşeceğini dile getiren Ağıralioğlu şunları söyledi: “Siyaset ahlâkî üstünlükle yapılır. Muhalefet ihtiyacı olan ahlaki üstünlüktür. Ahlâkî üstünlük; sözüyle iradesini birleştirmektir. Milletin karşısında seçmenin hassasiyetlerini görecek ve bedel ödemeye fedakârlık gösterebilmektir.” Ankara - Mehmet Kara

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