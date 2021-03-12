Siyasetin en büyük sorunu üslûp ve nezaket

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, siyasî partiler ve onların yöneticilerinin nezaket ve üslûplarıyla topluma örnek olması gerektiğini belirterek, “Ancak gelinen noktada ‘üslûp ve nezaket’ sorunu siyasetin en önemli problemi haline gelmiştir” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef alan ifadelerin bu nezaketsizliğin endişe verici son halkası olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, “Hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir. Bu vesileyle Sayın Akşener’e yönelik ifadeleri bir kez daha şiddetle kınıyorum. Kendisini arayarak bu konudaki üzüntülerimi ve dayanışma duygularımı ilettim. Hiç kimsenin şüphesi olmasın Türkiye’de hakaretin değil nezaketin, kutuplaşmanın değil kucaklaşmanın hakim olduğu bir anlayışı hep birlikte inşa edeceğiz” dedi. Ahmet Terzi - Ankara

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