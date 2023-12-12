Siyasetin futbol üzerinde tahakküm çabalarının neticesi

Demokrat Parti, Hakem Meler’e yapılan saldırıyı kınadı

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, MKE Ankaragücü – Çaykur Rizespor müsabakasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı sert bir dille eleştirerek, “Türk futbolu, tarihinde hiçbir zaman bu kadar dejenere olmamış, bu kadar itibarsızlaşmamıştır. Yaşanan olay, siyasetin futbol üzerinde tahakküm kurma çabalarının bir neticesidir” ifadelerini kullandı.

Ülkemizi uluslararası arenadaki en başarılı hakemleri arasında bulunan Halil Umut Meler’e yapılan saldırıya karışan herkesin elbette bir an önce cezalandırılması gerektiğini de ifade eden Altıntaş şunları söyledi:

“Ancak bunun da ötesinde, spor kültürümüzdeki çürümede payı olan bütün kurumların yetkilileri bir an önce istifa etmeli, ülkemize ve milletimize yakışan temiz, adil ve liyakate dayalı bir yapılanma hızla tesis edilmelidir. Halil Umut Meler’e ve Türk futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sporun ve hayatın her alanında şiddetin son bulmasını diliyoruz.”

Ankara - Mehmet Kara